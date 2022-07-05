C нового учебного года самая низкая ставка зарплат учителей увеличится до 900 евро

В 2022/2023 учебном году самая низкая месячная ставка зарплат учителей будет увеличена на 8,4% - с 830 евро до 900 евро, предусматривают утвержденные во вторник изменения в правилах Кабинета министров.

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Данные изменения закрепляют в нормативных актах прирост оплаты труда педагогов с 1 сентября 2022 года.

Поправки предусматривают также повышение самой низкой ставки зарплат дошкольных педагогов на 11,2% - с 872 евро до 970 евро.

Как ранее заявило Министерство образования и науки (МОН), в результате изменений увеличится зарплата каждого педагога, так как рабочая нагрузка не изменится.

Тем не менее, как указали в МОН, только повышение самых низких ставок не обеспечит всем педагогам ощутимое увеличение оплаты труда, так как большая часть педагогов работает с небольшой нагрузкой. Для достижения существенного прироста оплаты труда обязательным условием является оптимизация школьной сети, чтобы добиться оптимального соотношения количества учащихся и педагогов.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) призывает учителей школ начать с сентября бессрочную забастовку. Как заявила руководитель ЛПРОН Инга Ванага, три основных требования профсоюза - сбалансированная нагрузка, повышение оплаты труда в соответствии с принципами, установленными МОН, и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

Ванага напомнила, что в 2015 году состоялась однодневная забастовка учителей. В ее результате совет профсоюзов сделал вывод, что забастовка будет эффективной только в том случае, если будет бессрочной.

Кроме того, ЛПРОН обратится к самоуправлениям, руководителям образовательных учреждений, представителям вузов и родителям, так как при текущей загруженности педагоги не могут уделять достаточно времени выполнению требований, установленных для нового учебного содержания.