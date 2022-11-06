C пасеки на крыше Елгавской поликлиники собрали 21 килограмм меда

В середине июля в самом центре Елгавы был создан первый в Латвии городской пасечник на крыше за пределами Риги. По условиям договора между Елгавской поликлиникой и Латвийским пчеловодческим обществом на крыше медучреждения был установлен улей с целью получения проб меда для исследовательских целей.

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Улья разместили на крыше Елгавской поликлиники на уровне 5-го этажа. К концу лета три пчелиные семьи разрослись до нескольких тысяч пчел. Несмотря на то, что улья в центре Елгавы были установлены только во второй половине летнего сезона, в этом году удалось собрать 21 килограмм меда. Благодаря усилиям пчеловода Науриса Берзиньша, в марте следующего года улья вернутся на крышу поликлиники.

Основная цель проекта - привлечь внимание общественности к важности биоразнообразия для человека и роли пчел в обеспечении производства продуктов питания: именно жизнеспособность пчел указывает на чистую окружающую среду. Собранные образцы меда отправлены в лабораторию для проведения физико-химического анализа, результаты будут проанализированы экспертами Латвийского общества пчеловодов.

"Несмотря на то, что пчелы появились на крыше относительно недавно, урожай меда получился замечательным — чуть более 20 килограммов. Пчелы также доказали, что чувствуют себя в городской среде хорошо и не мешают повседневной работе поликлиники. Кажется, что присутствие не было замечено никем, кроме технического персонала. Пчелы хорошо справились с жизненным ростом и способностью обеспечивать себя пропитанием", - сказал Берзиньш.

По словам Кинтии Барлоти, заведующей Елгавской поликлиникой: "Это долгосрочный проект, которым мы хотим обратить внимание людей на качество жизни в Елгаве. Пчелы выбирают только экологически чистую среду, а городское пчеловодство является одним из показателей зеленого мышления. Честно говоря, мы были удивлены полученным 20 килограммам меда. Вокруг поликлиники, особенно в парке Райниса, много деревьев и цветов, работы для пчел хватает, так что в следующем году надеемся на двойной урожай".

Городское пчеловодство распространено во многих городах мира и в Европе. Пчелиными столицами считают Берлин, Мюнхен, Гамбург, Лондон, Париж, Цюрих, Вену, Копенгаген, Ригу, а теперь к ним присоединилась и Елгава.

При проведении анализов в меде, собранном в городах, не обнаружено вредных примесей химических веществ или тяжелых металлов. При этом в городе, по сравнению с сельской средой, не используется пестициды. Кроме того, городские липы могут давать на 70% больше нектара, чем их сельские собратья. Городское пчеловодство позволяет содержать пчел в среде с меньшими колебаниями температуры воздуха не только летом, но и в другие времена года. Это дает пчелам возможность для более быстрого развития весной и летом, и обеспечивает более легкий зимний проход.

В настоящее время в Елгавской поликлинике работает 227 сотрудников, и она обслуживает в среднем 103 300 пациентов в год. Оборот поликлиники в 2021 году составил 5,7 млн ​​евро.