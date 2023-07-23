C понедельника до конца августа будет закрыт участок улицы Дзирнаву

В связи со строительными работами с понедельника, 24 июля, и до конца августа будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Дзирнаву от улицы Сатеклес до улицы Тургенева/улицы Абренес, сообщили в отделе по связям Рижской думы.
На время строительных работ также будут изменены маршруты общественного транспорта. Узнать об этом можно на rigassatiksme.lv.
Если работы будут завершены раньше, автомобильное и пешеходное движение па улице Дзирнаву может быть восстановлено до указанного срока.
Ответственное за работы BERERIX должно обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к месту жительства людей и к предприятиям на указанном участке улицы, а также движение оперативного транспорта.