C понедельника до конца августа будет закрыт участок улицы Дзирнаву

В связи со строительными работами с понедельника, 24 июля, и до конца августа будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Дзирнаву от улицы Сатеклес до улицы Тургенева/улицы Абренес, сообщили в отделе по связям Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На время строительных работ также будут изменены маршруты общественного транспорта. Узнать об этом можно на rigassatiksme.lv.

Если работы будут завершены раньше, автомобильное и пешеходное движение па улице Дзирнаву может быть восстановлено до указанного срока.

Ответственное за работы BERERIX должно обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к месту жительства людей и к предприятиям на указанном участке улицы, а также движение оперативного транспорта.