C понедельника отменяют льготы в общественном транспорте для пассажиров без ковид-сертификата
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С сегодняшнего дня совершеннолетние жители Латвии, у которых нет сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, не могут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, сообщили в Министерстве сообщения.

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Льготы на проезд взрослым без ковид-сертификатов не будут применяться на маршрутах, обслуживаемых поставщиком услуг общественного транспорта, который получает дотацию от государства или самоуправления.

Чтобы снизить эпидемиологические риски, перевозчик должен обеспечивать регулярную дезинфекцию транспортного средства и проветривание салона.

Пассажиры по-прежнему должны носить маски во время поездки. Если из-за особенностей транспортного средства невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, пассажиры должны выбирать места таким образом, чтобы салон был заполнен равномерно, и, насколько это возможно, соблюдалась дистанция.

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Коронавирус пандемия Covid-19
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