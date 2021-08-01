C понедельника внесены изменения в маршрут и расписание движения 58-го автобуса

В связи с проведением 1-го этапа строительных работ на участке Восточной магистрали “улица Иерикю – улица Виеталвас”, с понедельника, 2 августа, будут внесены изменения в маршрут и расписание движения 58-го автобуса, сообщает предприятие Rīgas satiksme.

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Временно закрыты остановки “улица Старкю”, “улица Г.Земгала”,” улица Вайдавас”, “улица Унияс” и “улица Иерикю”.

Со 2 августа 2021 года, в связи с закрытием движения по Густава Земгала гатве, 58-й автобус в направлении из Вецмилгрависа и Вецаки будет курсировать по маршруту до Густава Земгала гатве, далее до места разворота в обратном направлении у Дворца культуры ВЭФ (конечный пункт “Бривибас гатве”) и обратно по маршруту в Вецмилгравис и Вецаки. Возле Дворца культуры ВЭФ будет установлена ​​временная остановка “Бривибас гатве” (в направлении Вецмилгрависа).

Помимо вышеперечисленного, со 2 августа будут внесены изменения в расписание движения 58-го автобуса по рабочим дням и выходным.

Изменения в маршруте 58-го автобуса запланированы до 15 декабря этого года, но строительные работы могут быть завершены преждевременно или продлены.

Также Rīgas satiksme инфомирует, что в соответствии с решением исполнительного директора Рижской думы, с 1 августа будут внесены изменения в расписания движения отдельных автобусов и троллейбусов, а со 2 августа – отдельных автобусов, трамваев и троллейбусов. Также с 1 августа возобновят движение автобусы 1-го и 5-го маршрутов. Более подробно - на домашней странице Rīgas satiksme.