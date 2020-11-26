C пятницы в 12 самоуправлениях Латвии вводятся более строгие ограничения: что нужно знать
Foto: LETA

В пятницу, 27 ноября, вступают в силу новые, усиленные эпидемиологические требования, относящиеся к Даугавпилсу, Балдонскому, Краславскому, Салацгривскому, Акнистскому, Вараклянскому, Марупскому, Малпилсскому, Смилтенскому, Гаркалнскому, Лимбажскому и Саласпилсскому краям. Delfi поясняет, что стало причиной решения правительтва и что нововведения будут означать для рядовых жителей.

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Почему именно эти края?

Все вышеупомянутые самоуправления — общим счетом их двенадцать — согласно отчетам Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальной службы здравоохранения, достигли показателя заболеваемости Covid-19, который считается "очень высоким". Это значит, что на каждой из этих административных территорий 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на предыдущей неделе на 50% превышал средние показатели по стране(то есть превысил отметку в 413,8 случаев в пересчете на 100 000 населения).

Введя усиленные меры безопасности, правительство рассчитывает уменьшить распространение коронавируса в этих точках Латвии. Эту инициативу предложил Минздрав — во вторую волну пандемии Латвия будет пытаться локализовывать очаги, применяя принцип дополнительных региональных ограничений.

Что это значит для населения?

С пятницы в указанных самоуправлениях:

  • прекращена любая очная учеба, кроме дошкольных учреждений и 1-4-х классов
  • прекращают работу учреждения культуры,
  • отменяются выставки и ярмарки,
  • занятия спортом возможны только на открытом воздухе
  • библиотеки могут выдавать книги только на дом.
  • в частных помещениях и на открытом воздухе люди должны соблюдать дистанцию 2 метра, кроме проживающих в одном домохозяйстве и родителей и несовершеннолетних детей, если они не живут в одном домохозяйстве.
  • к трудовым коллективам ограничение по дистанции 2 метра не относится!
  • запрещены частные мероприятия за пределами одного домохозяйства, кроме похорон и, в отдельных случаях, крестин.
  • в магазинах и других местах торговли (включая открытые рынки) и оказания услуг могут находиться не более 20% максимально возможного количества людей
  • общественный транспорт должен был заполнен не более чем на 50% от максимальной вместимости*.

*Что касается Гаркалнского, Марупского и Саласпилсского краев, то предприятие Rīgas satiksme уже заявило, что в автобусах, которые курсируют через данные самоуправления, пассажиры смогут занимать лишь специально указанные места, а также выдерживать между друг другом дистанцию в два метра. Речь идет о автобусных маршрутах № 7, 10, 16, 25, 28, 29, 43, 50 и 55.

Подобное могут ввести и в других краях?

Да. В дальнейшем каждую неделю до вторника Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)будет публиковать список самоуправлений с заболеваемостью выше средней. До четверга той же недели ограничения по обновленному списку должны будут вступать в силу.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Даугавпилс Латвия
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