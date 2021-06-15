C сегодняшнего дня можно проводить спортивные тренировки в помещениях

С сегодняшнего дня в помещениях можно проводить спортивные тренировки для людей, у которых имеется сертификат о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или отрицательном тесте, постановило ранее правительство.

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Тренировки в помещениях с соблюдением мер эпидемиологической безопасности можно будет проводить и индивидуально, и в группах.

При этом на одного человека должно быть предусмотрено не менее 25 кв. м общей площади зала, в бассейне — не менее 15 кв. м поверхности воды. На тренировках могут присутствовать не более 20% максимально возможного количества людей.

В групповых тренировках могут участвовать не более 12 человек, включая тренеров. Если позволяет инфраструктура спортивного зала, соблюдаются требования к площади на одного человека и люди из различных групп физически не пересекаются, одновременно можно проводить занятия нескольких групп. Время тренировки не должно превышать 90 минут.

Заполняемость раздевалок не должна превышать 25%, а также в спортивном зале должна вестись регистрация посетителей и сотрудников.