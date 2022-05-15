C сегодняшнего дня в общественном транспорте больше не нужны маски
Foto: LETA

С 15 мая в Латвии перестало быть обязательным ношение масок в общественном транспорте, согласно поправкам в положение о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, утвержденным Кабинетом Министров 10 мая.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Минтрансе поясняют, что поправки внесены с учетом того, что все меры эпидемиологической безопасности сняты, что снижает риск распространения Covid-19 до низкого уровня, который может быть достигнут в мае.

Большинство ограничений по Covid-19 в Латвии были сняты 1 апреля. Фактически единственным требованием, которое осталось в силе для населения, является ношение масок в общественном транспорте (это требование отменено с 15 мая), медицинских учреждениях и учреждениях длительного социального обслуживания.

В последние дни в общественном транспорте примерно половина пассажиров не носила маски или надевала их их только при посадке.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии