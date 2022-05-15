C сегодняшнего дня в общественном транспорте больше не нужны маски

С 15 мая в Латвии перестало быть обязательным ношение масок в общественном транспорте, согласно поправкам в положение о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, утвержденным Кабинетом Министров 10 мая.

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В Минтрансе поясняют, что поправки внесены с учетом того, что все меры эпидемиологической безопасности сняты, что снижает риск распространения Covid-19 до низкого уровня, который может быть достигнут в мае.

Большинство ограничений по Covid-19 в Латвии были сняты 1 апреля. Фактически единственным требованием, которое осталось в силе для населения, является ношение масок в общественном транспорте (это требование отменено с 15 мая), медицинских учреждениях и учреждениях длительного социального обслуживания.

В последние дни в общественном транспорте примерно половина пассажиров не носила маски или надевала их их только при посадке.