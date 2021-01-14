C субботы общественный транспорт в Риге станет ходить реже, а часть маршрутов закроют
Foto: LETA

В связи с тем, что во время чрезвычайного положения и ограничений из-за Covid-19 значительно сократилось количество пассажиров в общественном транспорте столицы, предприятие "Ригас сатиксме" (РС) с 16 января сокращает количество рейсов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила руководитель отдела по общественным отношениям РС Байба Барташевича-Фелдмане, на время действия ограничений будет сокращено количество рейсов в часы, когда наблюдается существенное уменьшение пассажиропотока.

Как и прежде, РС в основном будет выпускать на рейсы вместительные транспортные средства, а также отслеживать потоки пассажиров и в случае необходимости выпускать на рейсы дополнительные транспортные средства.

В сентябре РС значительно увеличило количество рейсов общественного транспорта — почти до такого же уровня, как перед пандемией Covid-19. Однако в декабре пассажиропоток по сравнению с сентябрем уменьшился более чем на 40%, а по сравнению с декабрем 2019 года — на 49%.

Отдельные маршруты, где пассажиропоток очень низкий, будут закрыты, например, автобусные маршруты 4z, 35, 38, 59, трамвайные маршруты 3 и 9. В свою очередь автобусный маршрут 57, троллейбусные маршруты 1, 11, 12 и 13 будут отменены по выходным дням.

Пассажиры, которые приобрели проездные билеты на закрытые маршруты, могут использовать их на параллельных маршрутах без регистрации поездки.

Временное расписание общественного транспорта будет размещено на остановках наряду с постоянным расписанием и будет отличаться тем, что напечатано на желтой бумаге.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота