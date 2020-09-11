C завтрашнего дня въезжающим в Латвию из Эстонии предстоит 14-дневная самоизоляция
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В ночь с пятницы на субботу в Латвии вступают в силу новые правила въезда в страну, в соответствии с которыми въезжающим из Эстонии придется остаться в самоизоляции.

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Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в связи с ростом показателя заражаемости Covid-19 в Эстонии Латвия намерена включить ее в число стран с повышенным риском. Новый порядок начнет действовать в 00.00 ночи на субботу, и въезжающим из Эстонии в Латвию придется оставаться в изоляции.

Без обязательной самоизоляции въехать на территорию Латвии можно, если пересечение границы необходимо для выполнения работы или служебных обязанностей, а также если у въезжающего есть документ, подтверждающий его трудоустройство в Латвии. Также свободный въезд будет открыт для получения услуги по уходу за ребенком или для получения формального образования на уровне дошкольного образования в стационарной форме обучения; для получения образования в стационарной форме обучения на уровне основного, среднего и высшего образования; для участия в образовательных программах в сферах искусства и культуры с профессиональной направленностью; для сопровождения в поездке несовершеннолетнего учащегося или взрослого учащегося с особыми потребностями; для проезда через Латвию транзитом; для ухода за родственником или организации либо участии в похоронах, а также для назначенного врачом лечения в Латвии.

Правительство Латвии решило разрешить маятниковую трудовую миграцию в свободном режиме в приграничных городах - латвийской Валке и эстонской Валге. Это решение касается жителей Валки и Валги при условии, что в течение 14 предшествующих дней они передвигались только в пределах самоуправлений двух городов.

Дополнительные ограничения не касаются свободного передвижения товаров.

Если для въезда в Латвию используется транспорт для международных пассажирских перевозок, въезжающим надо заполнить анкету с контактными данными, уточнив при этом, в каких странах въезжающий был в течение двух предшествующих недель. Анкеты раздают и собирают сами организаторы таких рейсов.

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LETA

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