Cамая высокая заболеваемость гриппом сейчас среди детей до четырех лет
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На минувшей неделе с 9 по 15 января заболеваемость гриппом в Латвии пошла на убыль. Чаще всего болеют дети в возрасте до четырех лет.

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На минувшей неделе было зарегистрировано 417,2 случая на 100 тысяч жителей (ранее - 744,8 случаев). Также снизилось число пациентов, которые обращаются за амбулаторной помощью в связи с инфекциями верхних дыхательных путей.

С начала сезона гриппа в Латвии заболевание лабораторно подтверждено у 658 человек, семейные практики информировали о 2247 клинически подтвержденных случаях. Из больниц получена информация о 762 пациентах с гриппом и 148 - с вызванной гриппом пневмонией. Получена информация о 37 смертях - в основном это люди старше 60 лет, имеющие побочные заболевания.

В течение минувшей недели в Латвии лабораторно подтверждено 264 случая заболевания Covid-19.

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