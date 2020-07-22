Царникава отменила Праздник миноги
Foto: Carnikavas novada dome un Māris Lazdāns

В августе 2020 года не будет проводиться Праздник миноги, который ежегодно проходит летом в Царникаве. Об этом сообщили в самоуправлении города.

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Запланированный на 22 августа Праздник миноги в Царникаве не состоится. Царникавская дума приняла решение об отмене праздника с учетом того, что распространение коронавирусного заболевания Covid-19 по-прежнему остается реальной угрозой. События прошлой недели показали, что посетители мероприятий массово не соблюдают рекомендации о сохранении социальной дистанции.

Самоуправление советует заинтересованным людям следить за актуальной информацией о событиях в Царникавском крае, а за миногой отправляться в местные хозяйства, которые занимаются жаркой этой рыбы.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA
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