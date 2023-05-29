Cборная Латвии и Федерация хоккея за бронзу ЧМ-2023 получат 210 тысяч евро

Министерство образования и науки подготовило правительственный проект решения, согласно которому сборная Латвии по хоккею и Латвийская хоккейная федерация (LHF) получат из средств госбюджета 209 163 евро.

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Игрокам сборной Латвии, их тренерам, обслуживающему персоналу спортсменов за третье место на Чемпионате мира планируется выделить 102 447 евро.

В свою очередь LHF должна получить 106 716 евро.

Деньги планируется выделить из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.

Уже сообщалось, что в минувшее воскресенье, 28 мая, сборная Латвии завершила чемпионат третьим местом, победив американцев со счетом 4:3 в игре за бронзовые медали.

Для Латвии прошедший чемпионат стал самым успешным в истории. Ранее лучшим результатом страны было седьмое место (трижды).