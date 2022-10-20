Cейм не стал рассматривать в третьем чтении Закон о гражданском союзе

В четверг, 20 октября большинством голосов депутатов Сейма было решено отложить рассмотрение в третьем чтении законопроекта о гражданском союзе. За исключение данного вопроса с повестки дня проголосовали 42 депутата, против - 39.

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Законопроект, который призван урегулировать партнерские отношения, в том числе и ЛГБТ+ парам, уже прошел два чтения. Чтобы закон вступил в силу, его предстоит принять также в третьем, окончательном чтении.

Несмотря на то, что внимание общества приковано к законопроекту преимущественно из-за того, что он легализует однополые отношения, фактически документ касается всех людей, вне зависимости от гендера и сексуальной ориентации, состоящих в гражданском союзе. В документе нет упоминания о сексуальной ориентации.

В частности, в Латвии гражданское партнерство (не зарегистрированное в загсе) весьма распространено среди людей любой сексуальной ориентации и гендерной идентичности — на таких людей также будут распространяться нормы нового законопроекта.

Гражданский союз поможет решить практические проблемы, связанные с ведением совместного хозяйства, распоряжении совместным имуществом и разделе имущества, что становится особенно актуальным при разрыве отношений. Актуальной темой для гражданских союзов является и оформление кредитов, поскольку банки обычно запрашивают информацию, подтверждающее факт совместного проживания.

При заключении гражданского союза стороны несут взаимную обязанность заботиться и поддерживать друг друга, вести общее хозяйство в соответствии с доходом каждой из сторон. В рамках общего домашнего хозяйства участники гражданского союза имеют равные права. В случае возникновения разногласий стороны стремятся прийти к соглашению. При необходимости стороны могут обратиться в суд для разрешения спора.

Имущественные отношения сторон гражданского союза прекращаются с прекращением гражданского союза.