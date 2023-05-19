Цель — не Латвия, а ЕС: глава PMLP рассказала о буме запросов на убежище

Латвия продолжает получать множество запросов от иностранцев, желающих получить здесь убежище. Впрочем, как показывает практика, большинство беженцев после получения убежища в Латвии не остаются и уезжают в другие страны Евросоюза, рассказала глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) Майра Розе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметила Майра Розе на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплоченности, число иностранных просителей убежища в Латвии "очень велико". Эта тенденция сохраняется на фоне напряженной ситуации на границе Латвии с Беларусью и усилий пограничников по сдерживанию нелегальной миграции.

К 12 мая этого года в общей сложности заявку на получения убежища в Латвии подали 372 человека. Из них 161 гражданин Сирии, 46 граждан Афганистана, 51 гражданин Ирака, 17 граждан Бангладеш, 14 граждан Беларуси, 15 граждан России и три гражданина Украины.

По состоянию на 11 мая на рассмотрении оставались 212 заявлений о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

"Очень большая часть тех, кто просит убежища и находится в центре размещения беженцев "Муцениеки", уезжает уже через несколько дней, потому что их цель — не Латвия, а Европа. Центр не является закрытым учреждением, и они им пользуются", — отметила Розе.

К 8 мая в центре "Муцениеки" проживало 137 человек.

На рассмотрении в PMLP или в суде также остаются 79 заявлений от граждан России. Во многих случаях срок рассмотрения продлевается, в том числе для получения заключения от Службы государственной безопасности. Согласно последним постановлениям суда, лицам, не желающим воевать в Украине и требующим убежища в Латвии, предоставляется статус беженца.