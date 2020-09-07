Целый класс и три учителя одной из школ отправлены на карантин из-за Covid-19
Foto: LETA

В начале учебного года в одной из школ Латвии был зафиксирован случай заражения SARS-CoV-2, передает TV3. Заболел один из учеников, сообщает LETA.

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Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) не раскрывает, о какой школе идет речь. Эпидемиологи определили контактные лица заболевшего - это 14 одноклассников и три учителя. Все они отправлены на карантин и находятся под надзором семейного врача.

В школе продолжается эпидемиологическое расследование.

Как уже сообщалось, 82% школ в этом году выбрали начать обучение очно, а 18% - частично очно, частично удаленно. Из них большинство выбрали формат, в котором класс остается в одном кабинете и к детям приходят учителя, а не наоборот, как это было до этого.

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