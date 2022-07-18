Цена глупости и подлости. Яков Плинер заявил о выходе из Русского союза Латвии

Депутат Рижской думы Яков Плинер "с прискорбием и сожалением" сообщил о выходе из рядов Русского союза Латвии (РСЛ), от которого был избран в столичное самоуправление. В Думе Плинер заседает в комитетах образования, культуры и спорта, а также — безопасности, порядка и выявления коррупции.

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"Кто следующий? Ничего не стоит так дорого, как глупость и подлость человеческая…" — так начинается выставленный в понедельник с утра на фейсбук пост доктора педагогики, депутат с седьмого по девятый Сейм ЛР, депутат двух созывов Рижской думы. При этом политик утверждает, что с 14.07.22 не является членом партии, "хотя основные идеи РСЛ хороши и справедливы".

Политик рассказывает, что около года назад написал открытое письмо членам (тогда) правления РСЛ с критикой и предложениями, но "увы, все заболтали и… ничего не изменилось". Плинер сигнализировал о том, что чувствует себя чужим среди своих, и сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова — тоже реакции не дождался. Несколько месяцев назад он написал заявление о выходе из Совета РСЛ, "т.к. считал пребывание в нем бессмысленным: фактически ни одно мое предложение не принималось". Но ему наговорили "лицемерных комплиментов" и уговорили остаться.

Яков Плинер перечисляет причины своего окончательного ухода из РСЛ:

Не устраивает руководство партией в последние два года. Руководство в РСЛ захватили партийные функционеры, которые в партии без году неделя. Руководство партии превратилось в прозаседавшихся. Заседаний, разговоров много — практических дел, по моему мнению, недостаточно. Дискриминация по возрасту. Возраст в политике не определяется годами ! Несправедливое, непонятное и неприемлемое для меня составление списков кандидатов в депутаты на выборы в 14-ый сейм ЛР от РСЛ…



Также он перечисляет имена других политиков, которые за последнее время прекратили сотрудничество с партией: первый спикер Штаба защиты русских школ, экс-депутат РД, юрист Г. Котов, доктор педагогики, депутат 9-го сейма ЛР В. Бухвалов, член бюро и правления РСЛ А. Ливчак, актер В. Мишин, общественный деятель О. Сысолятин, экс-евродепутат А. Мамыкин, гроссмейстер А. Широв, доктор истории Т. Фейгмане…И задается вопросом, кто следующий?

При этом политик желает "всем хорошим людям" здоровья, удачи и счастья, и уповает на бога, который всем судья. В комментариях Плинер сообщает: "Я прежний. Своих взглядов не изменил. Не продавал и не предавал. Остаюсь депутатом РД. Останусь ли во фракции РСЛ? Ззависит от председателя фракции М. Митрофанова".