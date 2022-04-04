Цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6% — до 142,8 евро за мегаватт/час (МВт/ч), сообщили агентству в Latvenergо.

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При этом в Литве цена составила 147,32 евро за МВт/ч, что на 3% меньше, чем неделей ранее, а в Эстонии — 142,36 евро за МВт/ч, что на 2% меньше.

На прошлой неделе цена системы Nord Pool выросла на 21% — до 165,36 евро за МВт/ч.

В регионе Nord Pool на прошлой неделе спрос на электроэнергию из-за более холодной погоды вырос на 6%, а выработка ветровой энергии в странах Северной Европы упала на 20% по сравнению с предыдущей неделей, что привело к увеличению системной цены. В то же время умеренное снижение цен в странах Балтии было обусловлено увеличением производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии выросло до 8 674 гигаватт/часов (ГВт/ч), а производство — до 9 113 ГВт/ч.

По сравнению с предыдущей неделей общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 3% до 563 ГВт/ч. В Латвии было потреблено 141 ГВт/ч электроэнергии, что на 2% больше, чем неделей ранее, в Эстонии потребление электроэнергии выросло на 7% до 173 ГВт/ч, а в Литве — на 1% до 249 ГВт/ч.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии вырос на 17% — до 370 ГВт/ч. В Латвии производство электроэнергии увеличилось на 44% и составило 124 ГВт/ч, в Эстонии производство снизилось на 1% — до 137 ГВт/ч, а в Литве — увеличилось на 20% до 109 ГВт/ч.

На прошлой неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 88%, в Эстонии — 79%, а в Литве — 44%. Страны Балтии произвели 66% электроэнергии, потребляемой в регионе.