Ценовой шок: из-за роста цен жители Латвии отказываются от ежедневных услуг и крупных покупок

На фоне роста потребительных цен и коммунальных платежей половина жителей Латвии пересматривают свои ежедневные расходы, отказываясь от ранее запланированных крупных покупок, экономя на услугах и покрывая возросшие затраты за счет накоплений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком Citadele и агентством Norstat.

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В "экономный режим" перешли 57% жителей Эстонии, 50% — Латвии и 45% — Литвы. В Латвии чаще всего экономят женщины в возрасте от 60 до 74 лет.

Треть жителей Латвии (32% респондентов) решили отказаться от ранее запланированных крупных покупок, 13% — готовы покрывать возросшие затраты на продукты питания и коммунальные платежи за счет накоплений, 18% — отказываются от ежедневных услуг, чтобы создать "подушку безопасности".

Помимо того, 12% опрошенных жителей Латвии готовы работать дополнительно, чтобы больше заработать. Чаще всего на такой шаг идут молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, жители Риги и ее окрестностей, которые зарабатывают от 351 до 550 евро в месяц.

Взять в долг для оплаты счетов готовы 6% жителей Латвии.

Заметим, что лишь 12% респондентов не заметили роста потребительных цен. В Эстонии и Литве этот показатель выше — 17% и 15% соответственно.