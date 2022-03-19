Центр беженцев в Доме конгрессов теперь работает и по выходным дням
Foto: LETA

В центре для беженцев, расположенном в рижском Доме конгрессов, можно будет получать информацию и в выходные, а беженцев будут обеспечивать жильем, сообщила заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В субботу и воскресенье центр будет работать с 10:00 до 16:00. С понедельника, 21 марта, военные беженцы из Украины смогут получать все услуги в бывших помещениях Рижского технического университета по адресу ул. Калькю, 1, сообщила Озола.

С понедельника в Доме конгрессов будет доступна только актуальная информация, а услуги Управления по делам гражданства и миграции, Государственного агентства занятости, Национальной службы здравоохранения, Государственной пограничной службы и Государственной пожарно-спасательной службы будут предоставляться на ул. Калькю. Военные беженцы также смогут получить здесь поддержку психологов и священнослужителей.

К 18:00 18 марта в центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов, было зарегистрировано 5677 человек. Получено 888 заявлений на пособие по гарантированному минимальному доходу, 905 заявлений на получение кризисных пособий, 862 заявления на получение продовольственных пакетов ЕС.

Также поступило 1059 заявлений на обучение в общеобразовательных учреждениях, в том числе 323 в детские сады и 736 в школы.

Центр помощи беженцам выдал 4009 SIM-карт для мобильных телефонов и 4432 э-талона на проезд в столичном общественном транспорте.

Лелде Кикуте, заместитель директора департамента рынка труда Государственного агентства занятости, сообщила, что 784 работодателя заявили примерно о 6500 рабочих местах, в том числе около 4000 зарегистрированы в Риге и ее окрестностях. Предприниматели предлагают рабочие места в производстве, строительстве, общепите в основном для низкоквалифицированных работников.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?