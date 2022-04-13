Центр доноров крови просит сдать кровь перед пасхальными выходными

Государственный центр доноров крови (VADC) призывает сдать кровь перед долгими пасхальными выходными, так как именно на выходных нередко случаются происшествия и травмы. Об этом агентству LETA сообщила представительница центра Синтия Клейнхофа.

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Жителей, которые еще ни разу не сдавали кровь и не знают свою группу крови, также приветствуют в местах сдачи донорской крови.

14 апреля в VADC сокращенный рабочий день — кровь можно сдать:

по адресу ул. Селпилс, 9 с 8:00 до 15:00

по адресу ул. Меркеля, 11 с 8:00 до 14:30

в Курземском филиале VADC с 9:00 до 10:00

Латгальский филиал VADC 14 апреля будет закрыт

С 15 по 18 апреля пункты сдачи крови будут закрыты.

По техническим причинам закрыт пункт сдачи крови в больнице Гайльэзерс, там можно будет пожертвовать кровь 22 апреля, когда медики VADC приедут в Рижскую восточную больницу.

Чтобы сдать кровь, нужно иметь при себе действующее удостоверение личности, которое содержит имя, фамилию, персональный код и фото