Центр доноров крови просит сдать кровь перед пасхальными выходными

Государственный центр доноров крови (VADC) призывает сдать кровь перед долгими пасхальными выходными, так как именно на выходных нередко случаются происшествия и травмы. Об этом агентству LETA сообщила представительница центра Синтия Клейнхофа.
Жителей, которые еще ни разу не сдавали кровь и не знают свою группу крови, также приветствуют в местах сдачи донорской крови.
14 апреля в VADC сокращенный рабочий день — кровь можно сдать:
- по адресу ул. Селпилс, 9 с 8:00 до 15:00
- по адресу ул. Меркеля, 11 с 8:00 до 14:30
- в Курземском филиале VADC с 9:00 до 10:00
Латгальский филиал VADC 14 апреля будет закрыт
С 15 по 18 апреля пункты сдачи крови будут закрыты.
По техническим причинам закрыт пункт сдачи крови в больнице Гайльэзерс, там можно будет пожертвовать кровь 22 апреля, когда медики VADC приедут в Рижскую восточную больницу.
Чтобы сдать кровь, нужно иметь при себе действующее удостоверение личности, которое содержит имя, фамилию, персональный код и фото