Центр госязыка: название улицы Маскавас в Риге менять нельзя
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Центр государственного языка подал заключение о том, что переименование улицы Маскавас в столице не отвечает нормативам. Эта улица получила название еще до советского периода — более 160 лет назад, пишет портал NRA со ссылкой на программу "900 секунд" телеканала TV3.

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Управление архитектурой и дизайном городской среды получило предложение переименовать улицу Маскавас в улицу Латгалес. В этом случае необходимо заключение Центра госязыка. Одна из самых длинных улиц Риги носила имя Латгальской в период с 1938 по 1940 год.

Главный лингвист Центра государственного языка подтверждает, что нормативными актами предусмотрено сохранение первоначального названия улицы. В данном случае с 1859 года улица носила название Маскавас.

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