Центр госязыка переезжает в новые помещения на бульваре Райниса

Центр государственного языка переезжает в новое помещение по адресу - Рига, бульвар Райниса, 15. Об этом агентству LETA сообщил заместитель директора центра по вопросам развития Артурс Крастиньш. Ранее Центр госязыка располагался в Риге на улице Экспорта, 6.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметил Крастиньш, с 2020 года Центр государственного языка существенно изменился — делопроизводство и управление персоналом теперь ведется полностью в электронном виде, а сотрудники центра в основном работают удаленно.

"В 2022 году также значительно выросли расходы на коммунальные услуги, что особенно побудило нас переехать в помещения меньшего размера", — пояснил Крастиньш.

Крастиньш отметил, что Центр госязыка является учреждением, подведомственным Министерству юстиции, поэтому расположение нового офиса в одном здании со структурными подразделениями Минюста является дополнительным преимуществом.

В новом офисе Центра Госязыка на бульваре Райниса оборудованы "гибкие" рабочие места — на столах есть только монитор и периферийные устройства.

"Если сотрудник хочет работать в офисе, он приходит со своим рабочим ноутбуком и подключает его к док-станции. В результате одно рабочее место может использоваться несколькими сотрудниками. Количество рабочих столов теперь не нужно приравнивать к количеству сотрудников", — сказал он.

Также отмечается, что в новом офисе почти нет отдельных кабинетов, а в одном помещении располагаются не более четырех рабочих мест.