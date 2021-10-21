Центр госязыка: в исключительных случаях можно предоставлять информацию на иностранном языке
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В центре государственного языка объяснили, в каких случаях все жители Латвии могут получать информацию о вакцинации против Covid-19 также и на русском языке.

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По закону у всех жителей Латвии есть возможность ознакомиться с информацией, которая предоставляется на латышском языке. При этом закон не подразумевает, что латвийцы могут получать информацию на иностранном языке без запроса.

При этом государственные учреждения могут информировать общественность на иностранном языке исключительных случаях, в дополнение к государственному языку.

Так, если информация касается эпидемий, опасных инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций, жителей в общественных местах можно информировать как на латышском, так и иностранном языке. Это предусматривает постановление Кабинета Министров No. 130.

В таких случаях информации на иностранном языке также можно распространять ​в приемных врачей, в супермаркетах и ​​в других свободно доступных местах, поясняют в Центре государственного языка.

Центр предлагает учреждениям найти возможности в полной мере использовать постановление Кабмина для того, чтобы информировать общественность.

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