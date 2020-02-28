Центр инфектологии в Риге может проводить до 500 анализов на коронавирус в сутки

Латвийский центр инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы ежедневно проводит 25 анализов, но при этом учреждение способно проводить до 500 анализов в день, сообщает агентство LETA.

Председатель правления больницы Имантс Паэглитис рассказал агентству, что медучреждение закупит дополнительное оборудование в том случае, если количество анализов приблизится к максимальной отметке. Он добавил, что лаборатории в соседних странах находятся в похожей ситуации.

Руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы Алексей Вишняков, в свою очередь, сообщил, что анализы проводятся не только на наличие коронавируса — пациентам после проверок ставится конкретный диагноз.

До сих пор новый коронавирус из Китая в Латвии не был констатирован. Ранее случаи заражения коронавирусом были констатированы в соседних Литве, Эстонии и Беларуси.