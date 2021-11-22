Центр контроля и профилактики заболеваний призывает прививаться от сезонного гриппа
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В этом году оплаченные государством прививки от гриппа могут получить:
дети до 2 лет, беременные женщины, практикующие врачи и вспомогательные медицинские работники, сотрудники и клиенты центров социальной помощи, пожилые люди старше 65 лет, а также взрослые и дети, страдающие хроническими заболеваниями (заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, почек, психоневрологические заболевания, иммунодефицит, лица, получающие иммуносупрессивную терапию и т. д.).

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Центр контроля и профилактики заболеваний напоминает, что в предыдущий сезон грипп был не активен, что связано с введением "ковидных" ограничений. Однако

ожидается, что в этом сезоне вирус гриппа будет распространяться намного больше, поскольку ограничения уже снимаются и социальные контакты восстанавливаются во многих европейских странах. Кроме того, учитывая низкий уровень заболеваемости гриппом в прошлом году, ожидается, что естественный иммунитет населения к гриппу будет ниже в сезоне 2021-2022 годов, что может увеличить распространение и привести к более тяжелому течению болезни.

Поэтому специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний призывают людей, особенно из групп риска, защитить себя от возможных серьезных заболеваний, сделав прививку. Грипп, как и инфекция Covid-19, может привести к обострению хронических заболеваний.

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rus.DELFI.lv

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