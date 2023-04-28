Центр Marta в последнее время получает очень много звонков от женщин, которые находятся в опасности

Ресурсный центр Marta в последнее время получает очень много звонков от женщин, которые беспокоятся о своей безопасности, заявила в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 глава центра Илута Лаце.

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Она рассказала, что женщины звонят из разных уголков Латвии, чтобы поделиться своими историями о преследованиях. В то же время достаточно много звонящих, которые просят не оставлять мужские проблемы без внимания.

В контексте недавней трагедии в Екабпилсском крае, где на глазах у ребенка и матери была зарезана женщина, которая ранее сообщала об угрозах от убийцы - бывшего гражданского мужа, Лаце вновь обратила внимание на то, что Латвия должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию и избавиться от мифов, связанных с ней.

Она пояснила, что в странах, ратифицировавших Стамбульскую конвенцию, очень хорошо работают механизмы и сотрудничество между учреждениями, которые обеспечивают защиту жертв насилия, как только появляются сигналы о возможных проблемах.

Лаце привела в пример случай, когда мужчине было запрещено приближаться к конкретной женщине, но эта женщина ночью услышала, как кто-то шуршит за окном и позвонила в полицию. Она пояснила, что именно Стамбульская конвенция требует введения четких механизмов для действий и сотрудничества учреждений в таких ситуациях, чтобы предотвратить угрозы жертве и не вызвать у нее чувство вины за то, что она оказалась в такой ситуациии.

Как сообщалось ранее, Сейм вчера принял решение не включать предложение фракции “Прогрессивных” в повестку дня. “Прогрессивные” призывали Кабинет министров немедленно начать продвижение Стамбульской конвенции для ратификации в парламенте.

Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции вновь стал актуальным после жестоких событий на прошлой неделе в Екабпилсском крае, где на глазах у ребенка и матери была зарезана женщина. Убийство совершил ее бывший муж Леонс Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но жертве так и не была предоставлена защита.

В четверг центр Marta объявил о кампании, в рамках которой попытается развеять мифы политиков о Стамбульской конвенции.