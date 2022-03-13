Центр поддержки беженцев в Риге не работает по выходным из-за нехватки сотрудников

Вопрос о возможной работе Центра поддержки беженцев из Украины, расположенного в Доме конгрессов, в выходные дни будет решаться, однако сейчас проблема в том, что не хватает сотрудников, признала вице-мэр Риги Линда Озола ("Консервативные").

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По словам вице-мэра, с этой же проблемой самоуправление может столкнуться и при открытии второго центра беженцев — в бывшем здании РТУ в Старой Риге, рядом с Ратушей.

"Добровольцев хватает, но, например, консультации Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), социальной службы, Государственной службы занятости могут оказывать только сотрудники этих структур, а не волонтеры", — пояснила Озола.

Заместитель председателя Рижской думы рассказала, что чаще всего сигналы о нехватке поступают от УДГМ и Рижской социальной службы. В то же время для решения проблемы на портале ukraine-latvia.com размещаются объявления о работе в учреждениях, которые нуждаются в дополнительных силах.

"Хочу поощрить и мотивировать — все сотрудники с душой и сердцем работают с 9 утра до 6 вечера. Нет причин упрекать кого-то из них в неготовности работать. Все готовы качественно работать, но людям в какой-то момент нужно выспаться и просто отдохнуть", — сказала Озола.

Политик отметила, что в выходные, когда двери центра для беженцев, расположенного в Доме конгрессов, закрыты, телефон муниципального центра приема звонков 80000800 работает круглосуточно. С 18.00 пятницы и до 12.30 воскресенья на телефон были получены 122 звонка, в том числе, 36 звонков ночью или в поздние вечерние часы.

Озола сообщила, что есть люди звонят с вопросами о проживании, об услугах, которые можно получить в Латвии, о трудоустройстве и учебных заведениях. Поступали и вопросыо возможности попасть в Латвию с украинско-польской границы, что не входит в компетенцию центра поддержки беженцев.

Депутат Рижской думы сказала, что сейчас не наблюдается большая активность звонящих, что может указывать на необходимость организации работы центра поддержки беженцев и в выходные дни, но этот вопрос еще будет решаться .

Всего за неделю в Доме конгрессов было обслужено 2888 человек. С момента вторжения России в Украину в Риге были размещены 736 человек.