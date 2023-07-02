Центр радиохирургии в Сигулде первым в Балтии получил международный сертификат

Центр радиохирургии Sigulda стал первым в странах Балтии Международным стереотаксическим центром, сертифицированным Международным обществом стереотаксической радиохирургии (International Stereotactic Radiosurgery Society, ISRS).

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Сертификат ISRS удостоверяет оборудование клиники, медицинский персонал и планирование лечебного процесса в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Международное общество стереотаксической радиохирургии (ISRS) является крупнейшей организацией в своей области с более чем 800 участниками из 60 стран мира. Ассоциация регулярно проводит обновления отраслевых исследований и способствует непрерывному образованию врачей. В том числе — вручение сертификата лучших клиник по всему миру. В процессе распределения сертификатов проверяется персонал клиники и уровень его квалификации, а также профессиональный подход к разработке и реализации плана лечения.

Руководитель по сертификации Международного общества стереотаксической радиохирургии, Йан Паддик доволен тем, что сертификат ISRS получила первая клиника в странах Балтии: "Наша ассоциация выдает сертификат только тем организациям, которые на практике доказывают свои высокие стандарты в планировании и лечении пациентов. Я отлично поработал с коллективом Сигулдского центра радиохирургии в течение нескольких дней. Наши специалисты не только оценивают центр и осматривают оборудование, но и качество работы персонала, подход к лечению пациентов. Можно сказать, что здесь предоставляется высочайший уровень обслуживания".

"Получение сертификата было целенаправленным процессом, длившимся несколько лет. Это очень важно для всей нашей команды, уверенности пациентов в наших технологиях и качестве работы врачей. Мы создали сильную команду, что подтверждается получением сертификата", - заметил Марис Скроманис, глава Центра радиохирургии Sigulda.

Метод радиохирургии эквивалентен хирургии с точки зрения эффективности, но по сравнению с операцией, позволяет проводить лечение без боли, потери крови, и часто - без значительных осложнений после операции. В случае онкологии этот метод часто сочетается как при хирургическом вмешательстве, так и при других методах лечения, реализуемых командой многопрофильных специалистов.

Радиохирургия часто используется в качестве лечения, если лечение местонахождения опухоли не может проводиться хирургически, или если операция может привести к серьезным рискам для здоровья и жизни пациента. Во время примения этого метода пациент получает лечение высокие дозы радиации именно по месту расположения опухоли. За счет точного излучения уменьшается риск развития побочных эффектов.

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Этот метод лечения подходит не только для онкологических больных, но и для людей, имеющих доброкачественные опухоли в голове, страдающих сосудистыми патологиями или функциональными нарушениями.