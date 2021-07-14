Центр Риги очистят от пьянствующих бездомных. Их предлагают вывозить в Ильгюциемс

Столичные власти обсуждают возможные решения, как очистить центр Риги от пьянствующих бездомных людей.

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Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, при обсуждении развития окрестностей Центрального рынка по-прежнему актуальным остается вопрос о создании приюта для бездомных и вытрезвителя, чтобы эти люди не концентрировались в центре столицы.

С учетом того, что в настоящее время в центре Риги нет подходящего места для приюта с вытрезвителем, вице-мэр столицы Эдвард Смилтенс вместе с представителями департаментов Рижской думы и полиции самоуправления осмотрел несколько мест, где может быть создан приют.

Как агентство ЛЕТА выяснило в Рижской думе, в качестве места для приюта была осмотрена территория на ул. Даугавгривас, 67 в Ильгюциемсе.

В думе также подчеркнули, что рассматриваются и другие варианты, где может быть расположен приют.

"Находящийся в неподходящем месте ночной приют и неприспособленные помещения — давняя проблема Риги. Это затрудняет развитие Центрального рынка и более обширной территории вокруг него, поэтому мы ищем решение, которое позволит обеспечить и качество услуг, и создать привлекательную среду для горожан и гостей города", — сказал Смилтенс.

В настоящее время бездомных в Риге принимают девять приютов, но только в одном есть вытрезвитель.