Центр соцухода "Марснени" получил средства дезинфекции и защиты

На этой неделе Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) доставила в центр социального ухода "Марснени", где произошла вспышка Covid-19, крупный груз средств дезинфекции и индивидуальной защиты, сообщила председатель думы Приекульского края Элина Стапулоне.

На этой неделе всем клиентам и работникам учреждения сделаны повторные анализы, результаты которых еще не известны. Самоуправление поддерживает постоянную связь с Центром профилактики и контроля заболеваний.

Принято также решение не открывать детсад, библиотеку, волостное управление, дом культуры до момента, пока правительство не примет решение о смягчении или отмене ограничений, связанных с пандемией.

Самоуправлению известно о 29 заболевших клиентах и работниках пансионата. Заболевшие клиенты изолированы в отдельном крыле здания, заболевшие сотрудники находятся в изоляции по месту жительства