Центр вакцинации в Мадоне не будет работать в предстоящие выходные из-за промаха организаторов

Из-за накладки в процессе организации Центр вакцинации в Мадоне не получил вовремя вакцины от коронавируса, поэтому во время предстоящих праздников вакцинация в этом центре проводиться не будет, сообщили агентству LETA в Национальной службе здоровья.

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Сообщается, что поставка вакцин в центры массовой вакцинации планировалась вместе с окончательным решением о работе конкретных центров, однако в будущем центры будут работать более регулярно и с определенной запланированной нагрузкой.

Как сообщили в Национальной службе здоровья, в данном случае возникла накладка с организацией процесса вакцинации и поставкой вакцин, в результате чего вакцинация тех, кто хотел получить прививку в Мадонском центре, была перенесена на более поздний срок.

"Спасибо специалистам, которые делают прививки. Они отменили все 20 записей, обзвонили жителей. По запросу Мадонский центр на следующей неделе получит вакцины и сможет провести вакцинацию ближе ко второй половине недели", — сообщили в Национальной службе здоровья.