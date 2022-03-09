Центр защиты прав потребителей предупреждает: нельзя соглашаться на сделки в обход санкций ЕС

В распоряжении Центра защиты прав потребителей есть информация о том, что уже оказываются консультации по обходу санкций, введенных Европейским союзом, США и другими странами против России и Беларуси за вторжение в Украину. В частности даются советы о том, как обойти санкции при совершении платежей при использовании системы PayPal.

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В пресс-релизе Центра защиты прав потребителей содержится ссылка на ролик в Youtube, где даются подобные советы, однако, как проверил портал Delfi, ссылка уже не работает. Из объяснений Центра можно сделать вывод, что в ролике предлагалось обходить санкции, покупая продукцию SIA Faberlic Baltija.

Полученная Центром информация показывает, что реальным бенефициаром компании SIA Faberlic Baltija (рег. № 50003698011) является Алексей Нечаев / Алексей Геннадьевич Нечаев, лицо, находящиеся под санкциями Европейского союза.

Центр предупреждает, что обход или попытка обхода санкций является административным и уголовным правонарушением! Поэтому нельзя производить платежи на счета лиц, включенных в санкционные списки, или лиц, связанных с ними.

Центр защиты прав потребителей призывает к соблюдению ограничений, изложенных в Законе о санкциях. В случае, если поставщик услуг или продавец внезапно больше не может осуществлять платежи с использованием платежных инструментов, использовавшихся до сих пор, проявлять осторожность и повышенное внимание к тому, не связано ли это с санкциями. Подозрение должны вызывать призывы использовать различные иностранные платежные системы или платформы (PayPal, WePay, Skrill, Intuit и т. д.) или другие инструменты которые могут передавать финансовые или эквивалентные ценности, такие как криптовалюты (биткойн, эфириум, кардано и т.д).

Потребители и юридические лица, для которых 17-я статья Закона о санкциях не устанавливает порядок информирования о санкционных нарушениях или попытках обхода сакций, должны сообщать о таких инцидентах в правоохранительные учреждения так же, как и о любом ином преступном деянии.