Centrālā laboratorija: каждый пятый принесенный клещ заражен болезнью Лайма

Среди протестированных SIA Centrālā Laboratorija клещей в этом году болезнь Лайма была выявлена ​​в 21% случаев. При этом клещевой энцефалит пока не обнаружен ни в одном из анализов, проведенных в лаборатории, сообщили агентству LETA.

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Болезнь Лайма выявлена ​​у 82 или 21% клещей, а другое менее известное клещевое заболевание, эрициоз, выявлено у 9 или 2% клещей.

Специалисты SIA Centrālā Laboratorija исследовали более 1500 клещей, привезенных в филиалы лаборатории в Риге и других местах Латвии с момента пробуждения клещей весной, тестируя на шесть видов распространенных возбудителей.

Опрос, проведенный Centrālā Laboratorija совместно с исследовательским агентством "Норстат", выявил, что 55% жителей страны после пребывания на природе тщательно осматривают все тело, следя за тем, чтобы клещ не попался.

При этом 35% заявили, что были привиты от клещевого энцефалита и соблюдали график прививок. Самая высокая доля вакцинированных жителей в Пиериге — 43%, а самая низкая в Латгале — 27%.

Еще 31% респондентов отметили, что используют спреи для отпугивания клещей и других насекомых, 27% ответили, что носят одежду и головной убор, защищающий от клещей. Еще 25% рассказали, что тщательно моются после пребывания на природе. Каждый десятый избегает пребывания на лужайках в парках, а 12% населения стараются не думать о клещах.

Опрос проводился в мае 2022 года по всей Латвии, в нем приняли участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

Как распознать "невидимую" болезнь Лайма, против которой нет прививки, но можно вовремя принять лекарство, - читать здесь.