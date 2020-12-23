Centrālā laboratorija с марта провела более 263 тысяч тестов на Covid-19

Centrālā laboratorija с марта провела 263 248 тестов на Covid-19, сообщила директор по коммуникации АО Repharm Лига Рибкинска. Она пояснила, что весной каждый день, включая праздники, мобильные бригады совершали по 100-150 домашних визитов по всей стране.

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В последние месяцы мобильные бригады лаборатории каждый день ездят в школы, детские сады, пансионаты и на предприятия для коллективного тестирования работников.

Лаборатория на сегодняшний день имеет самое большое число пунктов тестирования на Covid-19 в Латвии — 29.

"Мы уже почти в течение 300 дней работаем сверхурочно, чтобы мы все вместе смогли преодолеть кризис в области здравоохранения. Мы очень хотим, чтобы на фоне пандемии между членами нашего общества не возникла стена непонимания и питательная среда для каких-либо насильственных действий", — заявила руководитель лаборатории Яна Осите.

Работники лаборатории взяли анализ на Covid-19 и у диджеев благотворительного марафона "Дай пять!", который в этом году посвящен взаимопониманию, уважительным отношениям и противодействию домашнему насилию. В этом году на пожертвованные деньги марафон "Дай пять!" окажет практическую помощь пострадавшим от насилия в семье.