Централизованные экзамены могут состояться в июне, вузы ждет продление сессии

Министерство образования и науки (МОН) предлагает три сценария проведения централизованных экзаменов. Если чрезвычайная ситуация завершится в мае, экзамены могут состояться в июне. Если ЧС будет продлена, то экзамены тоже будут отодвинуты вперед. В худшем случае выпускникам школ придется обойтись средней оценкой за год, сообщает LETA.

Решение о том, какой из трех сценариев будет задействован, должно принять правительство, указала министр образования Илга Шуплинска (НКП) в эфире передачи TV3 “900 sekundes”. Перенос экзаменов относится как к 12 классам, так и к 9 классам.

Сейчас МОН и Министерство здравоохранения решают, как обеспечить все меры предосторожности и не допустить большую концентрацию учеников в одном месте. Возможно, часть экзаменов пройдут удаленно или в сокращенном объеме.

Что касается вузов и профессиональных школ, то тут МОН допускает продление учебного года. “В профессиональном и высшем образовании немного другая ситуация, там на самом деле есть отдельные квалификационные практики, работы, связанные с очень практическими заданиями - медицина, ветеринария, многие виды искусства, отдельные программы инженерных наук. Там точно будет продлен [учебный год]”, - сказала Шуплинска.

Вероятнее всего, будет продлен график сессии, сообщила глава МОН.

Ранее студенты факультета медицины Латвийского университета (ЛУ) высказали беспокойство, что не смогут вовремя закончить обучение, так как они не могут проходить практические работы, им недоступны архивы медицинских учреждений и нет ясности по поводу порядка государственных экзаменов. Они опасались, что ЛУ и Рижский университет имени Страдиня примут разные решения в вопросах экзаменов и это помешает им поступить в резидентуру.