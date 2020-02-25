Центральная избирательная комиссия объявила о проведении досрочных выборов Рижской думы

Согласно закону, выборы должны состояться в первую субботу через два месяца после вступления в силу закона о роспуске думы. Закон вступил в силу сегодня, 25 февраля, поэтому выборы пройдут в субботу, 25 апреля.

В день выборов избирательные участки будут открыты с 7.00 до 22.00. За три дня до выборов можно будет проголосовать досрочно - в среду, 22 апреля, с 17.00 до 20.00, в четверг, 23 апреля, с 9.00 до 12.00 и в пятницу, 24 апреля, с 10.00 до 16.00.

До 26 марта Управление по делам гражданства и миграции разошлет избирателям уведомления по декларированному месту жительства о том, на каком участке они могут голосовать. Поменять участок можно будет с 26 марта по 11 апреля. Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участки, могут подать заявку на голосование по месту проживания.

Прием кандидатских списков партий и их объединений пройдет с 20 по 26 марта.