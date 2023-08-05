Центральная лаборатория неделю бесплатно тестировала на гепатит С и нашла его у 114 человек

В ходе акции Centrālā laboratorija, когда в течение недели люди могли бесплатно сдать тест на антитела к вирусу гепатита С, выявлено 114 положительных случаев. Тесты сдал 2521 человек, и удельный вес позитивных результатов составил 4,5%, рассказала ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня, член правления Centrālā laboratorija Елена Стороженко.
По ее словам, люди были очень активны. Позитивный тест на антитела может означать, что человек когда-то переболел гепатитом С, так как антитела к этому вирусу сохраняются на всю жизнь, либо болеет им сейчас в острой или хронической форме.
Если результат был положительным, людям в комментариях к анализу объясняли, что делать дальше. Во всех положительных случаях для исключения или подтверждения гепатита С необходимо обратиться к врачу и провести дополнительное обследование на антиген или РНК. Если болезнь подтверждена, нужно начинать лечение. "В наши дни доступно очень эффективное и оплачиваемое государством лечение противовирусными препаратами прямого действия, которое почти всегда помогает избавиться от этого вируса", — комментирует инфекционист.
Самая высокая активность людей была в рижских филиалах Centrālā laboratorija, куда пришли 33,9% всех пациентов и был сделан 871 анализ. В Даугавпилсе сделано 280 тестов, в Гулбене — 123, в Лиепае — 82, в Елгаве — 78, в Валмиере — 77, в Вентспилсе — 53.
Гепатит С — это инфекционное заболевание, которое может привести к серьезному повреждению печени. От гепатита С нет вакцины. Часто человек не знает, что заражен, так как заболевание может протекать бессимптомно. В 20% случаев человек избавляется от вируса без лечения, однако в 80% случаев может развиться хронический гепатит C. В таком случае без лечения может развиться цирроз и даже рак печени.
Вирус гепатита С может передаваться через кровь или другие биологические жидкости инфицированного человека. через поврежденную кожу или слизистую оболочку. Например, при оказании косметических услуг (маникюр, педикюр, татуаж), если не соблюдаются требования, реже — сексуально-трансмиссивным путем или (очень редко) при переливании донорской крови.
Акция Centrālā laboratorija была приурочена ко Всемирному дню гепатита и проходила с 21 по 28 июля. Анализы можно было сдавать в любом из 84 филиалов Centrālā laboratorija.