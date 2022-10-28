Центральная лаборатория вводит новые методы тестирования и автоматизирует процессы

Центральная лаборатория ввела новые методы тестирования и планирует постепенно автоматизировать процессы, все больше используя искусственный интеллект.

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Председатель правления компании Centrālā laboratorija Стелла Лапиня рассказала агентству LETA, что сейчас лаборатория из-за большой нагрузки была оптимизирована, используются все помещения, и планируется оборудовать новые помещения под нужды лаборатории, что создаст новые рабочие места для высококвалифицированного персонала.

По словам Лапини, автоматизация минимизирует воздействия человеческого фактора на тестирование.

За последние два года лаборатория инвестировала миллион евро, покупая самое современное оборудования для молекулярно-биологических исследований. Были вложены деньги также в развитие отдела молекулярной генетики, в стадии открытии находится отдел молекулярной онкологии.