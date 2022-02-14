Центры для потенциальных беженцев из Украины планируется создавать неподалеку от границы

Центры для приема беженцев из Украины планируется разместить недалеко от государственной границы. Туда предусматривается доставлять людей без документов и без возможности обеспечить себя в Латвии жильем, выяснило агентство LETA.

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На фоне напряженности ситуации с возможным вторжением России в Украину министр внутренних дел Латвии Мария Голубева (АР!) сообщила в Twitter, что МВД подготовило план на случай необходимости принимать беженцев. До понедельника остальные министерства должны дать свои комментарии к этому плану.

Советница главы МВД по вопросам стратегической коммуникации Линда Цурика пояснила LETA, что Министерство внутренних дел не готовит одно большое место для приема беженцев, а думает о нескольких таких местах и сотрудничестве с частным сектором. "Важно, чтобы у людей, у которых нет родственников или возможности найти жилье в Латвии, сразу же по приезду было место для ночлега", — сказала Цурика.

На фазе приема беженцев предусматривается размещать центры недалеко от границы. В такие центры планируется направлять людей без документов, а также тех, кто не может обеспечить себя в Латвии жильем, лиц, которые перешли границу в непредусмотренном для этого месте.

Пока МВД не может прогнозировать потенциальное число украинцев, которые могут оказаться в Латвии. В конце недели Мария Голубева в эфире Латвийского радио допустила, что таких людей может быть около 10 000. Однако Линда Цурика отметила, что это не цель и не прогноз, но должно быть ясно, как разместить столько людей в случае необходимости.

Сейчас план изучают другие министерства. Очень важна поддержка со стороны Министерства финансов и Министерства экономики, поскольку тогда МВД сможет оперировать конкретными расчетами и комментировать иные аспекты плана. Пока даже приблизительные расходы на создание и содержание центров неизвестны.

Исполнение плана будут обеспечивать ответственные министерства и подчиненные им учреждения, самоуправления, коммерсанты, планируется привлечь негосударственные и иные организации.

План еще предстоит утвердить правительству, а затем Сейму. Но пока неизвестно, выдвинет ли вообще МВД этот план на рассмотрение в правительство. Тут многое зависит от позиции Министерства экономики и Министерства финансов.