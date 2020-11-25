Центры социального ухода обвинили работников бюро омбудсмена Янсонса в высокомерии и уничижительном отношении

Руководство сразу четырех государственных центров соцухода (VSAC) подписали открытое письмо, в котором сообщается, что критика со стороны омбудсмена Юриса Янсонса, утверждающего, что тот столкнулся с нечеловеческими условиями для жизни в центрах, является необъективной.

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Соцработники также указали на "недопустимое отношение со стороны проверяющих из бюро омбудсмена" — во время своих визитов ревизоры унижали не только работников, но и клиентов, а также вели себя высокомерно.

Письмо подписали директор VSAC "Zemgale" Кристапс Кейшс, исполняющая обязанности директора VSAC "Vidzeme" Рудите Клейнберга, директор VSAC "Rīga" Элвира Киселе и директор VSAC "Latgale’’ Марите Григане. В нем отмечается, что многие перечисленные в отчетах бюро омбудсмена недочеты ничем не подтверждены и являются субьективной точкой зрения.

Как отмечает Кристапс Кейшс, даже в сложных условиях пандемии Covid-19 работники центров социального ухода честно исполняют свои обязанности, однако все больше теряют мотивацию, необходимую для непростой работы с людьми, имеющими тяжелые и очень тяжелые нарушения душевного характера.

Начальство государственных центров соцухода призвало провести общую встречу, в которой участие следует принять также представителям бюро омбудсмена, министру благосостояния и ее помощникам, представителям общества "Движение за независимую жизнь", а также автора недавней публикации "Пансионаты как место для умирания" Эвию Хауку, которая в своей статье утверждала, что "жизненные условия клиентов не слишком изменились со времен Второй мировой войны".

Министр благосостояния Рамона Петравича уже заявила, что оценка омбудсмена Юриса Янсонса центров социального ухода не объективна и она с ней категорически не согласна. Политик уверена, что высказывания омбудсмена оскорбляют работников центров соцухода.

Ранее Бюро омбудсмена заявило, что вопреки приведению в порядок инфраструктуры центров социального ухода, им все равно поступают жалобы и сотрудники бюро констатируют в этих учреждениях нарушения прав человека, в том числе права на уважительное отношение. В свою очередь, у работников центров соцухода нет навыков, необходимых, чтобы подготовить клиентов к самостоятельной жизни в обществе.

Петравича подчеркнула, что за последние два года в центры соцухода были вложены 4,5 млн евро для улучшения энергоэффективности и до конца 2022 года будут вложены еще 5,8 млн евро. Самоуправления продолжают создавать групповые квартиры, однако в целом деинституционализация — это "постепенный и финансово затратный процесс, который потребует еще много времени и средств, к тому же переместить всех клиентов в групповые квартиры невозможно, так как многим необходим высококачественный уход 24 часа в сутки", — заявила министр.