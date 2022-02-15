Центры вакцинации от Covid-19 будут постепенно закрываться

По мере снижения спроса на вакцинацию от Covid-19 в процесс вакцинации будут внесены изменения - вакцинация в практиках семейных врачей, домашняя и выездная вакцинация будут продолжаться, а центры вакцинации и пункты вакцинации в торговых центрах в регионах и столице будут постепенно закрываться. Об этом агентству LETA сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По-прежнему планируется продолжить вакцинацию на дому для людей старше 70 лет и лиц, которые не могут покинуть дом по медицинским показаниям, сообщила руководительница отдела проекта вакцинации Эва Юхневича. Продолжится и выездная вакцинация в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями. Также планируется начать процесс вакцинации в двух аптечных сетях.

Пункт вакцинации в Валмиерском центре культуры закроется после 20 февраля, в Балвском комплексе культуры и отдыха — после 26 февраля, в Даугавпилсском олимпийском центре — после 28 февраля, в Екабпилсском спортивном центре — после 28 февраля, в Саласпилсском доме спорта — после 17 февраля, Баускский пункт вакцинации — после 15 февраля, пункт вакцинации в Лиепайском доме латышского общества — после 28 февраля, в Олайнском доме культуры — после 12 февраля, в здании стадиона 1-й Айзкраукльской средней школы — после 19 февраля, в Ливанском центре культуры — после 12 февраля, а центры вакцинации в Риге в конференц-центре "АТТА" и на Кипсале закроются 15 февраля.

Центр вакцинации в лиепайском торговом центре "Lielie logi" будет закрыт после 15 февраля, в торговом центре "Ogres Prestižs" — после 15 февраля, в лиепайском торговом центре "XL SALA" — после 22 февраля, в Риге в торговом центре "Dole" — после 21 февраля, в торговом центре "Sāga" — после 21 февраля, в торговом центре "Galleria Riga" — после 21 февраля.

Ряд других центров закроются после 26 февраля, в том числе в даугавпилсском торговом центре "Aveņu centrs", в "Maxima" в Даугавпилсе на ул. Страдниеку, в торговом центре "Origo" и на Имантском рынке в Риге. После 27 февраля пункты вакцинации будут закрыты в столичных торговых центрах "Domina" и "Riga Plaza", после 28 февраля — в цесисском торговом центре "Solo" и рижском торговом центре "Galerija Centrs".

После 5 марта пункт вакцинации закроется в в Риге в торговом центре "Alfa", с 7 марта — в "Akropole".

Дольше будут работать центры вакцинации в Мадоне, Резекне, Вентспилсе, Талси, Кулдиге, Алуксне и в даугавпилсском "Ditton".