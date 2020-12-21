Церковь на Рождество не должна быть заполнена более, чем на 20%

Во время рождественских богослужений в местах проведения любых религиозных мероприятий одновременно может находиться количество людей, не превышающее 20% максимального числа посетителей, которых может вместить конкретное помещение, сообщила агентству LETA представитель Министерства юстиции Ксения Витола.

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На каждого человека должно быть обеспечено по меньшей мере 10 кв. м площади.

Она пояснила, что Минюст уважает закрепленное в Конституции право на свободу религии, но в то же время призывает все религиозные организации публично информировать прихожан об ограничениях и ответственно относиться к введенным правилам. "Религиозные организации также должны сотрудничать с Государственной полицией и другими организациями для обеспечения общественного порядка и требований эпидемиологической безопасности", — подчеркнула она.

Минюст призывает жителей наблюдать за рождественскими богослужениями дистанционно, в том числе в коммерческих СМИ. Для этих целей из средств для непредвиденных случаев 17 декабря было выделено 44 528 евро.