Cert.lv: латвийцам рассылаются мошеннические письма с призывом пожертвовать деньги Украине

Сотрудники нескольких учреждений в Латвии получили мошеннические электронные письма с призывом выразить поддержку путем пожертвования одной из вовлеченных в войну сторон, сообщила в социальной сети Twitter организация Cert.lv.

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Для того, чтобы показать поддержку Украине или России, в письмах содержался призыв для покупки голоса, таким образом мошенники могли получить данные платежных карт.

На данный момент Cert.lv получил сообщения о более чем 150 таких электронных письмах, но у учреждения нет информации о том, вводил ли кто-либо из жителей свои данные на сайте. В то же время программа dnsmuris.lv, которая поддерживается Cert.lv и Nic.lv, защитила по крайней мере 100 пользователей от посещения вредоносного сайта.

Cert.lv призывает жителей сохранять бдительность и напоминает, что жителей Украины можно поддержать официально через сбор средств организацией Ziedot.lv.