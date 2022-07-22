Cert.lv: такой напряженной ситуаци в киберпространстве Латвии не было никогда

В латвийском киберпространстве никогда не было такой напряженной ситуации, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Байба Кашкина.

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"Такой напряженной ситуации в киберпространстве в Латвии еще не было", — сказала Кашкина, добавив, что латвийское киберпространство подвергается атакам практически каждый день, в том числе иногда регистрируется около 100 целей в день, но большинство этих атак остаются незамеченными благодаря хорошим системам защиты.

В то же время Кашкина отметила, что наибольшее беспокойство вызывают серьезные кибератаки, когда компрометируются предприятия, предоставляющие услуги государственным учреждениям и критической инфраструктуре.

"Мы обнаружили несколько таких атак. Они ликвидированы, но нет гарантий, к сожалению, что их больше не будет. Это реальный ужас, который может подкрасться к нам в любой момент", — заявила она.

Также Кашкина указала, что в атаках типа "отказ в доступе" и подобных действиях злоумышленники даже не пытаются скрыться. В более серьезных случаях, связанных с кибератаками на критическую инфраструктуру, велика вероятность того, что злоумышленники связаны с российскими службами разведки, но и в этом случае скрываемость не так велика, как раньше.

Руководитель Cert.lv также заявила, что в первые месяцы войны в Украине было меньше коммерчески мотивированных атак. "Было ощущение, что тех преступников, которые занимаются коммерчески мотивированными нападениями, перебросили на другой фронт. [..] На данный момент — летом — ситуация снова выровнялась и коммерчески мотивированные кибератаки вернулись в большем количестве", — сказала Кашкина.

Она также высказала мнение, что эти месяцы предоставили возможность подготовиться к будущим возможным кибератакам.

Ранее сообщалось, что число кибератак на латвийские предприятия и инфраструктуру в мае этого года по сравнению с началом года выросло в четыре раза. Об этом свидетельствует обобщенная статистика DDoS-атак компании Tet за первые шесть месяцев 2022 года. Всего в сети было зафиксировано более 900 атак, 344 из них были особенно опасными, сообщили в компании.