Cert.lv: в годовщину вторжения России в Украину могут усилиться DDoS-атаки
Foto: Shutterstock

24 февраля, в годовщину вторжения России в Украину, интенсивность DDoS-атак может увеличиться, сказала агентству LЕТА представитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Мадара Крутова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В связи с этим Cert.lv в сотрудничестве с партнерами усилит мониторинг процессов в киберпространстве.

В то же время Cert.lv призывает людей проявить терпение, если какой-либо из интернет-ресурсов работает медленнее или временно недоступен.

По словам Крутовой, в целом начало года в киберпространстве было относительно спокойным, без крупных инцидентов с долгосрочными последствиями. В феврале наблюдалось несколько крупных фишинговых кампаний от имени банка Citadele, где основной целью мошенников было получение данных доступа пользователей путем их ввода на поддельном сайте.

Как отметила представитель Cert.lv, в то же время атаки пророссийски настроенных киберактивистов продолжаются. В феврале наблюдались DDoS-атаки на ресурсы ряда госучреждений, но они были успешно отражены и не привели к длительному нарушению работы подвергшихся атакам систем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Как найти здоровый баланс на работе и не выгореть
Гибкость на рабочем месте. Свобода выбора, которая привлекает таланты
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах