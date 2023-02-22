Cert.lv: в годовщину вторжения России в Украину могут усилиться DDoS-атаки

24 февраля, в годовщину вторжения России в Украину, интенсивность DDoS-атак может увеличиться, сказала агентству LЕТА представитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Мадара Крутова.

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В связи с этим Cert.lv в сотрудничестве с партнерами усилит мониторинг процессов в киберпространстве.

В то же время Cert.lv призывает людей проявить терпение, если какой-либо из интернет-ресурсов работает медленнее или временно недоступен.

По словам Крутовой, в целом начало года в киберпространстве было относительно спокойным, без крупных инцидентов с долгосрочными последствиями. В феврале наблюдалось несколько крупных фишинговых кампаний от имени банка Citadele, где основной целью мошенников было получение данных доступа пользователей путем их ввода на поддельном сайте.

Как отметила представитель Cert.lv, в то же время атаки пророссийски настроенных киберактивистов продолжаются. В феврале наблюдались DDoS-атаки на ресурсы ряда госучреждений, но они были успешно отражены и не привели к длительному нарушению работы подвергшихся атакам систем.