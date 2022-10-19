Cert.lv: в Латвии по-прежнему происходят кибератаки со стороны хакеров, поддерживающих Россию

Инциденты, связанные с деятельностью киберактивистов, поддерживающих агрессивную политику России, продолжаются в киберпространстве Латвии. Об этом агентству LETA сообщила представительница Cert.lv Лига Бесере.

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Она отметила, что в октябре отказ в доступе или DDoS-атаки на ресурсы госучреждений с разной интенсивностью проводились каждый день. Большая часть этих атак была успешно отражена, но в некоторых случаях наблюдались периодические замедления ресурсов.

Также кибер-мошенники продолжают распространять фейковые электронные письма от имени полиции, угрожая получателю инсценировкой судебного процесса в связи с просмотром и распространением порнографических материалов. Чтобы избежать судебных исков, предлагается оплатить штраф, а адреса электронной почты, не принадлежащие полиции, используются для отправки электронных писем с угрозами. Часто для этих целей используется бесплатный поставщик услуг электронной почты Google. Текст электронного письма и приложенного документа написаны на плохом латышском языке. Cert.lv призывает не общаться с мошенниками и отмечать такие сообщения как спам и удалять их.

В то же время Бесере подчеркнула, что также возобновилось мошенничество от имени DPD и Omniva. Злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам так, будто ссылаются на объявление о продаже. Мошенник отправляет продавцу через WhatsApp ссылку на мошеннически созданную страницу, визуально похожую на сайт DPD или Omniva, и просит ввести данные платежной карты, включая код безопасности CVV, для получения платежа.

Прежде чем вводить какие-либо данные, Cert.lv призывает всегда обращать внимание на адрес веб-сайта, является ли веб-сайт тем, за что себя выдает, или просто визуально похож, поскольку внешний вид интернет-страницы очень легко скопировать. Если данные все же были введены, Cert.lv призывает немедленно связаться с банком.

Cert.lv также наблюдал активную деятельность мошенников в социальных сетях и на портале YouTube. Мошенники размещают рекламу, в которой предлагают жителям сделать инвестиции с использованием услуг упомянутых в объявлениях инвестиционных площадок с целью улучшения своего материального положения. Рекламные ролики сделаны из реальных видеоматериалов, с использованием брендов известных в Латвии компаний, банков и СМИ, а также различных известных в обществе личностей — государственных служащих, журналистов, музыкантов, с добавлением текста, подготовленного мошенниками.

Средства, вложенные в нелицензионные платформы, уже невозможно вернуть, поэтому Cert.lv призывает ознакомиться с информацией о лицензированных в Латвии поставщиках финансовых услуг на сайте Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). Cert.lv также призывает сообщать о мошеннической рекламе представителям платформы, тем самым ускоряя блокировку этой рекламы.

В целом ситуацию в латвийском киберпространстве можно оценить как стабильную, с умеренным уровнем угроз, отметила Бесере.