Чакша: будет сделано все возможное, чтобы на практике обеспечить образование только на госязыке

На уровне всего правительства будет проведена работа для того, чтобы преподавание в школах велось на государственном языке в реальности, а не на бумаге с галочкой о проверке, заявила министр образования и науки Анда Чакша в беседе с агентством LETA.

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Говоря о приоритетах декларации правительства, Чакша отметила, что обучение на государственном языке является не первым, а даже "нулевым" приоритетом.

Чакша также выразила обеспокоенность в связи с вероятностью, что в школах национальных меньшинств, где большинство учеников и учителей являются русскоязычными, уроки на латышском языке будут проходить только во время проверок. Министр заявляет, что уже сейчас обучение в учебных заведениях должно проводиться на латышском языке, однако видно, что это реализуется не в полной мере.

В качестве одного из решений Чакша отмечает поддержку учителям и школам. "Мы должны говорить о том, как учителя входят в профессиональную языковую среду, потому что иногда разговаривать не составляет проблем, в отличие от преподавания учебных предметов на латышском языке", — говорит министр.

Вторым важным инструментом является более активный контроль. Как объясняет Чакша: "Когда происходит аккредитация, это фотофиксация определенного момента. В момент аккредитации кажется, что все вроде бы используют язык, но всем ясно, так происходит не каждый день".

Кроме того, Чакша объясняет, что важно сосредоточиться на обеспечении латышской среды еще в дошкольном учреждении, потому что если ребенок входит в латышскую среду в дошкольном учреждении, то впоследствии у него не возникнет проблем при продолжении обучения в латышской среде в школе.

По словам министра, необходимо помогать тем учителям, которые в настоящее время не обладают достаточными языковыми навыками.

"Я предполагаю, что все учителя, которые в настоящее время преподают в школе, имеют соответствующий сертификат о владении языком, но не во всех случаях имеют практику использования языка. Поэтому в сотрудничестве с Государственным центром содержания образования мы будем думать о том, как обеспечить пропорцию, которая позволит человеку легко получить практику".

При обсуждении второго иностранного языка в школах, которым с 2026 года должен стать один из языков Евросоюза, министр указала, что одним из решений по привлечению педагогов является обращение к тем людям, которые изучали какой-либо из таких иностранных языков.

Министр констатирует, что в настоящее время существует три учебные программы, которые готовят учителей немецкого языка, и одна — учителей французского языка, а также не сокращается число студентов-филологов, изучающих французский или немецкий языки.

Однако Чакша отмечает, что речь идет не только об учителях иностранных языков, но и о престиже профессии учителя в целом.

"Важно, чтобы учитель входил в "топ-5" профессий, потому что на данный момент при общении с молодежью становится ясно, что так не выходит. Важной составляющей для повышения престижа профессии педагога является заработная плата", — поясняет министр.

Чакша объясняет, что в первую очередь нужно завершить работу по повышению оплаты труда учителей, тогда решатся и вопросы о привлечении учителей иностранных языков, преподавателей предметов STEM и всех остальных.