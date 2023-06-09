Чакша критикует самоуправления за нежелание видеть необходимость реформы школьной сети

Оптимизация школьной сети неизбежна в ближайшие десять лет, такую позицию выразила министр образования и науки Анда Чакша, одновременно удостоив критики самоуправления за их нежелание видеть данные, подтверждающие потребность в реформе.

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По оценке министра, Министерство образования и науки (МОН) во время ежегодных переговоров с Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС) выступало с "очень открытой" позицией: целью МОН является не закрытие школ, а достижение по всей Латвии системы качественного, инклюзивного образования, основанного на единых критериях.

Чакша не отрицает важности регионального развития, но в то же время текущий объем инфраструктуры на 40% превышает количество детей, для которых инфраструктура была построена, поэтому школы являются "симптомом" несостоявшейся демографии.

По мнению министра образования, с учетом того, что единого решения по реформе школьной сети не существует, следует добиваться баланса, ведь качество образования не может зависеть, например, от того, что ребенок родился в регионе с низкой рождаемостью.

Чакша подтвердила, что переговоры с представителями самоуправлений будут продолжены, включая запланированное заседание Совета по региональному развитию, поскольку реформы неизбежны и необходима смелость для незамедлительного принятия решений.

Советник ЛСС по вопросам образования и культуры Инара Дундуре заявила в четверг в программе "Утренняя панорама", что предложение МОН означает полное разрушение существующей системы образования.

"Мы провели повторный анализ школьной сети и видим, какими пустыми остаются территории. Фактически создается ситуация, в которой возвращающиеся молодые семьи вынуждены задаться вопросом, могут ли они вернуться в родные края, ведь ближайшая школа очень далеко", — сказала Даундуре.

В ЛСС подчеркнули, что за последние 23 года в Латвии была закрыта 401 общеобразовательная школа. В 2021/2022 учебном году реорганизовано 166 общеобразовательных школ. Работа самоуправлений в этом направлении продолжается с учетом демографических и других данных.

Как сообщалось, правление ЛСС пригласило премьер-министра Кришьяниса Кариньша на встречу с руководством ЛСС в ближайшее время, чтобы выслушать мнение самоуправлений о предложенной МОН реформе школьной сети и возможные решения.

Реформа школьной сети не может быть экспериментом, этот процесс необходимо проводить качественно, принимая решения в соответствии с данными и реальной ситуацией, подчеркнули в ЛСС.

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Как сообщалось, в результате оптимизации школьной сети примерно в 100 школах могут быть закрыты классы с 7-го по 12-й, свидетельствуют подсчеты МОН.