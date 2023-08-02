Чакша не назвала количество школ, которые придется закрыть из-за требования минимального количества учеников

Министр образования Анда Чакша не конкретизировала количество школ, которые могут быть закрыты в Латвии из-за новых требований к минимальному количеству учащихся.

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В интервью телеканалу TV3 министр не дала прямого ответа на неоднократные вопросы о том, какой Министерство образования и науки (МОН) видит школьную сеть после вступления в силу новых требований, сказав лишь, что закрытие школ остается в ведении самоуправлений, министерство и самоуправления продолжат работу над организацией школьной сети, при этом самоуправления могут организовать свою школьную сеть в зависимости от доступного финансирования.

В этом году с 1 сентября в Латвии начнут работу 550 школ.

Как ранее писал портал Delfi, для того, чтобы образовательное учреждение могло получать в полном объеме финансирование из госбюджета, планируется установить минимальное количество учащихся в классе в зависимости от уровня урбанизации, то есть чем более населена территория, тем больше должно быть учеников в классе и комплектов классов.

Согласно предложению МОН, во всех четырех группах классов в городах государственного значения и административных центрах должно быть не менее 120 учеников, или 20 учеников в одном классе. В самоуправлениях вне административных центров в группах 1-3-х и 4-6-х классов минимальное количество учеников составит 30, или в среднем 10 учеников в классе, а в группах 7-9-х классов и 10-12-х классов — 60 учеников, или в среднем по 20 учеников в классе. С другой стороны, в приграничных и малонаселенных самоуправлениях до 9-го класса должнo быть в среднем десять детей в классе , а в средней школе не менее 60 учащихся, или в среднем 20 учеников в классе.

В министерстве указали, что количественные критерии в группе 1-6-х классов будут носить рекомендательный характер, и самоуправления могут делать исключения. Количественные критерии в группе 7-12-х классов будут обязательны для всех самоуправлений. Самоуправления в приграничье смогут самостоятельно определять количественные критерии для группы 1-9-х классов, а для группы 10-12-х классов критерии будут обязательными независимо от расположения в приграничье.